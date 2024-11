Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung/Zeugen gesucht

Kleinsteinhausen (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2024 gegen 15.15 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines BMW M 240 i die Landesstraße 478 von Bottenbach kommend in Fahrtrichtung Kleinsteinhausen. In einer Rechtskurve kam ihm mit überhöhter Geschwindigkeit ein schwarzer PKW Audi RS 3, mit PS-Kennzeichen entgegen, der ein anderes Fahrzeug überholte und sich auf dem Fahrstreifen des BMW befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des BMW eine Vollbremsung einleiten. Der Audi scherte erst unmittelbar vor dem BMW wieder auf seine Fahrspur ein und fuhr davon. Der Fahrer des Audi wird wie folgt beschrieben: männlicher Fahrer, 20-30 Jahre alt, Brillenträger, brauner Kurzhaarschnitt. Wer kann Angaben zu dem Audi und dessen Fahrer machen? Insbesondere der Fahrer des vom Audi überholten Fahrzeugs möchte sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

