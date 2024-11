Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Vereinsheimen

Landkreis Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 26.11.2024 auf Mittwoch, den 27.11.2024 wurde in mehrere Vereinsheime durch noch unbekannte Täter eingebrochen, darunter Vereinsheime in Lemberg, Obersimten, Vinningen und Trulben. Bei allen Einbrüchen wurde gar kein Stehlgut oder nur Stehlgut im niedrigen 3-stelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden durch die Einbrüche dürfte jedoch insgesamt im niedrigen 5-stelligen Bereich liegen. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell