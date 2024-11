Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Klau

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag war ein 88-jähriger Weimarer fußläufig mit seinem Rollator am Poseckschen Garten unterwegs. Hier wurde er durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Zuge dessen gestikulierte der Unbekannte vor dem Rentner und rüttelte an seinem Schal. Dabei griff er offensichtlich in die Jacke und entwendete aus der Innentasche die Geldbörse. Erst zu Hause bemerkte der Geschädigte das Fehlen des Portemonnaies. Darin befanden sich Dokumente und ca. 30 Euro Bargeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell