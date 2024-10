Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 31.10.2024 kam es gegen 07:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesenstraße in St. Ingbert. Hierbei wurde ein Kraftradführer zwischen einem fahrenden PKW und einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW eingeklemmt. Verletzt wurde hierbei niemand. Am geparkten PKW sowie dem unfallbeteiligten Kraftrad entstand hierbei Sachschaden. Der dritte unfallbeteiligte PKW flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtenden PKW handelt es sich um einen dunklen PKW. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf das Unfallgeschehen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

