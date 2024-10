POL-IGB: Felgendiebstahl

St. Ingbert-Hassel (ots) - Am 20.10.2024, gegen 02:05 Uhr, kam es in der Rittershofstraße, in St. Ingbert, Ortsteil Hassel, nahe der Straße In der Dell, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter kam hier aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenhaus, 3 Thujen und einem Betonpfeiler. Im Anschluss entfernte er ...

