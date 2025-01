Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hakenkreuz an sozialer Einrichtung +++ In Haus eingedrungen +++ Sensoren aus Pkw entwendet +++ Mehrere Fahrräder gestohlen +++ Firmenfahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Hakenkreuz an sozialer Einrichtung,

Wiesbaden, Villacher Straße, Sonntag, 01.12.2024 bis Dienstag, 28.01.2025, 16:00 Uhr

(am)Im Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 28.01.2025 beschmierte ein Unbekannter die Rückseite einer Sozialeinrichtung in der "Villacher Straße" in Wiesbaden mit einem Hakenkreuz. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

2. In Haus eingestiegen,

Wiesbaden, Bingertstraße, Montag, 27.01.2025, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr

(am)In Wiesbaden brach am frühen Montagabend ein Unbekannter mittels einer Heckenschere in ein Haus ein. In der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr hebelte der Täter das Wohnzimmerfenster eines Hauses mittels einer Heckenschere in der "Bingertstraße" auf. Er betrat das Objekt, entwendete jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Die Person flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 550 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Sensoren aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Mittwoch, 22.01.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 11:30 Uhr

(am)Ein Unbekannter stahl in den letzten Tagen in Wiesbaden aus einem Pkw mehrere Sensoren. In der "Stegerwaldstraße" betrat ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr bis Dienstagmittag, 11:30 Uhr das Gelände eines Autohandels und baute aus einem Audi A4 mehrere Sensoren aus. Hierdurch entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

4. Mehrere Fahrräder gestohlen

Wiesbaden, Stadtteile Mitte und Rheingauviertel, Dienstag, 21.01.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 20:00 Uhr

(am)Fahrraddiebe stahlen in den letzten Tagen mehrere Fahrräder in Wiesbaden. Zwischen dem 21.01.2025, 18:30 Uhr und 28.01.2025, 13:45 Uhr stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der "Adelheidstraße". Hierbei wurde ein E-Bike der Marke "Riverside" und ein Fahrrad der Marke "B-Twin" entwendet. Ebenfalls in Wiesbaden-Mitte schlugen Diebe auf dem Marktplatz zu. In diesem Fall wurde am Dienstag, 28.01.2025 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein dort abgestelltes graues Pedelec des Herstellers "Centurion" gestohlen. Das Rad war mit einem Faltschloss gesichert. In der "Assmannshäuser Straße" im Rheingauviertel wurden gleich mehrere Fahrradkeller der dortigen Mehrfamilienhäuser aufgebrochen. Es liegen derzeit noch keine genauen Informationen zum Diebesgut vor, da nicht alle Bewohner erreicht werden konnten. Einige Fahrräder fehlten offensichtlich. Ob diese gegebenenfalls von ihren Eigentümern aus dem Keller entfernt wurden, ist aktuell unklar. Betroffene werden gebeten, sich im Schadensfall an die Polizei zu wenden. In allen Fällen hat das 4. Polizeirevier in Wiesbaden die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-2440 entgegen.

5. Firmenfahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Dachsbergstraße, Montag, 27.01.2025, 19:30 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 07:30 Uhr

(am)Zwei weiße Skoda Octavia einer Firma wurden in der Nacht auf Dienstag von einem unbekannten Täter in der "Dachsbergstraße" im Stadtteil-Schierstein zerkratzt. Das eine Firmenfahrzeug wurde im Bereich der Fahrertür, das andere auf der Beifahrerseite unterhalb des Tankdeckels beschädigt. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

