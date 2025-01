Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche am Sonntag +++ Zwei Pkw entwendet +++ Falsche Handwerker +++ Wahlplakate entwendet +++ Aggressiver Ladendieb gefasst

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche am Sonntag,

Wiesbaden-Dotzheim, Amrumer Straße und Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 26.01.2025, 15 Uhr bis 20.15 Uhr

(mb)Am Sonntag waren Einbrecher in Wiesbaden unterwegs und machten Beute.

Zwischen 15 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich Kriminelle über die Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Amrumer Straße. Bei der Durchsuchung aller Räumlichkeiten fanden die Diebe Bargeld und Schmuck vor. Mit dem Diebesgut entkamen die Täter unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

Unbekannte gelangten zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr über ein Fenster gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer-Straße. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die geflüchteten Eindringlinge etwas entwendet haben. Der Sachschaden wird auf ungefähr 100 Euro geschätzt.

In den beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Zwei Pkw entwendet,

Wiesbaden, Calvinstraße und Anne-Frank-Straße, Dienstag, 21.01.2025, 18 Uhr bis Sonntag, 26.01.2024, 15 Uhr

(mb)Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend und Sonntagmittag zwei Pkw in Wiesbaden.

Der Geschädigte parkte seinen grauen Opel Corsa am Dienstagabend gegen 18 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Calvinstraße. Am Freitagmorgen stellte er um 8 Uhr fest, dass sein Pkw entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. An dem Kfz waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen "WI-BB 421" angebracht. Von Samstag auf Sonntag wurde ein schwarzer Opel Antara auf unbekannte Art und Weise entwendet. Der PKW war zwischen 18 Uhr und 15 Uhr in der Anne-Frank-Straße in Höhe Hausnummer 2 geparkt. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen "OF-W 1295" an dem Opel angebracht. Der Wert des PKW liegt bei ca. 5.000 Euro, Sollten Sie in den Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

3. Falsche Handwerker machen Beute,

Wiesbaden-Schierstein, Moselstraße, Donnerstag, 23.01.2025, 11 Uhr bis 12 Uhr

(mb)Falsche Handwerker haben am Donnerstag in Wiesbaden Beute gemacht.

Gegen 11 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Moselstraße. Dieser teilte mit, dass es im Haus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er daher die Leitungen überprüfen müsse. Da die Angaben plausibel erschienen, gewährte die Frau dem Unbekannten gutgläubig Einlass in ihre Wohnung. Gemeinsam begab man sich anschließend ins Badezimmer. Währenddessen betrat ein Mittäter die Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Wertvollem. Als die Geschädigte hörte, wie die Wohnungstür zugezogen wurde, verließ auch der angebliche Handwerker die Tatortwohnung. Wie die Rentnerin daraufhin feststellte, wurden Münzen und Schmuck entwendet. Der erste Unbekannte war circa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und stämmig. Er sprach akzentfrei Deutsch und war dunkel gekleidet. Dabei trug er eine schwarze, tief ins Gesicht gezogene Strickmütze und einen Schal, der über den Mund gezogen war. Das Aussehen des Mittäters ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Wahlplakate entwendet,

Wiesbaden, Saarstraße, Donnerstag, 23.01.2025, 22 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 4 Uhr

(mb)Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag circa 40 Wahlplakate. Die Plakate waren zuvor an den Straßenmasten entlang der Saarstraße angebracht. Die Tat fand zwischen 22 Uhr und 4 Uhr statt. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Aggressiver Ladendieb gefasst,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 25.01.2025, gegen 15:00 Uhr

(am)Ein aggressiver Ladendieb wurde am Sonntagnachmittag in Wiesbaden festgenommen. Der Täter stahl gegen 15 Uhr aus einem Geschäft in der Friedrichstraße zahlreiche Kleidungsstücke im Wert von circa 1.400 Euro. Hierbei wurde er von dem Ladendetektiv beobachtet, welcher den Dieb im Ausgangsbereich stellte. Der Langfinger stieß den Detektiv von sich und schlug auf diesen ein. Verletzt wurde er dabei nicht. Couragierten Passanten gelang es, den aggressiven Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 30-Jährige aus Büdingen wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

