Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Einbruch in Erdgeschosswohnung +++ Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein +++ Jugendlicher sprüht Pfefferspray und erpresst Handschuhe +++ Gartenhütte brennt

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden, Am Birnbaum, Mittwoch, 22.01.2025, 18:00 Uhr

(mm)Einbrecher stiegen am frühen Mittwochabend in ein Wohnhaus in Wiesbaden ein und schafften einen Tresor aus dem Haus. Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, gelangten die Täter durch überklettern des Zauntores auf das Grundstück in der Straße Am Birnbaum. Dort begaben sie sich auf einen Balkon im rückwärtigen Bereich des Hauses und zerstörten das Glas der Balkontür. Aus dem Haus entwendeten sie einen Tresor, ließen diesen aber bei ihrer Flucht im Garten zurück. Es entstand allerdings erheblichen Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Schönbergstraße, Montag, 20.01.2025, 12:00 Uhr - Mittwoch, 22.01.2025, 14:30 Uhr

(mm)Ein Einbrecher hebelte zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in Wiesbaden auf und entwendete Bargeld. Zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 14:30 Uhr, gelangte der Täter auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Schönbergstraße, und begab sich auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung. Hier hebelte er die Terrassentür mit mehreren Hebelansätzen auf und gelangte so in die Wohnung. Im Innern durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein, Wiesbaden, Gabelsbornstraße, Montag, 20.01.2025, 09:30 Uhr - Mittwoch, 22.01.2025, 16:30 Uhr

(mm)Anfang der Woche stieg ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein. Zwischen Montag, 09:30 Uhr, und Mittwoch, 16:30 Uhr, nutzte der Täter die Abwesenheit der Bewohner, um zunächst auf das Grundstück zu gelangen. Hier begab er sich in den rückwärtigen Bereich des zweistöckigen Hauses und gelangte über eine dort liegende Leiter an ein Fenster des Obergeschosses. An dem Fenster hebelte er, wodurch dieses zu Bruch ging. Im Haus durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und flüchtete letztendlich unerkannt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Jugendlicher sprüht Pfefferspray und entwendet Handschuhe, Wiesbaden, Am Kloster Klarenthal, Mittwoch, 22.01.2025, 16:34 Uhr

(mm)Ein unbekannter Täter sprach am Mittwochnachmittag in Wiesbaden einen Jungen an, sprühte diesem dann Pfefferspray ins Gesicht und forderte Kleidungsstücke. Gegen 16:30 Uhr sprach der Angreifer den 15-jährigen Jungen in der Straße "Am Kloster Klarenthal" an und es kam zum Streit. Daraufhin sprühte er dem Jungen Pfefferspray ins Gesicht. Hiermit nicht genug, forderte der Täter die Herausgabe von Kleidungsstücken. Der Täter kann als schlank, 1,70-1,75 Meter groß, mit jugendlichem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll südländisch ausgesehen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit auffälligem blau-weiß gezacktem Muster auf der Rückseite, einer Jeanshose und einer dunkle Sturmmaske. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Graf-von-Galen-Straße. Durch einen Zeugen konnten in dem Bereich der Tat drei Jugendliche gesehen werden. Ob es sich bei diesen um Mittäter oder Zeugen handelte, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder den drei Jugendlichen nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Gartenhütte brennt,

Wiesbaden, Tulpenweg, Mittwoch, 22.01.2025, 08:42 Uhr

(mm)Ein Täter verursachte auf bislang unbekannte Art und Weise am Mittwochmorgen einen Brand in der Gartenhütte eines Zweifamilienhauses in Wiesbaden. Um 08:42 Uhr bemerkte die 73-jährige Bewohnerin des Hauses im Tulpenweg ein Feuer in der Gartenhütte, die sich hinter dem Haus befindet. Sie eilte zu der Hütte und konnte die Flammen mit einer Gießkanne löschen. Aufgrund der Feststellungen der Feuerwehr, lässt sich nach ersten polizeilichen Ermittlungen ein strafrechtlicher Hintergrund nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

