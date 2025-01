Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Bewohnerin überrascht Einbrecher+++Einbrecher durch Alarmanlage verjagt+++9-Jährigen mit Silvesterböllern beworfen+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Unfall mit verletztem Radfahrer

Wiesbaden (ots)

1. Bewohnerin überrascht Einbrecher auf frischer Tat, Wiesbaden, Simrockstraße, Dienstag, 21.01.2025, 18:00

(mm)Am Dienstagabend überraschte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Täter war um 18:00 Uhr auf das Grundstück und dann auf die Rückseite des Hauses in der Simrockstraße gelangt, indem er zuvor das Gartentor eingetreten hatte. Hier versuchte er, die Scheibe der Terrassentür der Erdgeschosswohnung mit einem Baumstamm einzuschlagen, wodurch die 85-jährige Dame geweckt wurde. Als sie ihr Wohnzimmer betrat, bemerkte der Täter sie offensichtlich und ergriff die Flucht über den Gartenzaun und das Nachbargrundstück. Die Bewohnerin beschreibt den Täter als männlich mit einer sportlichen Statur. Er war dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und hatte helle Schuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher werden durch Alarmanlage verjagt, Wiesbaden, Haideweg, Dienstag, 21.01.2025, 18:40 Uhr

(mm)Am Dienstagabend versuchten Einbrecher in Wiesbaden in ein Einfamilienhaus einzubrechen, flüchteten aber, als die Alarmanlage auslöste. Die Täter gelangten gegen 18:40 Uhr über mehrere Zäune sowie durch eine hohe Hecke auf das Grundstück im Haideweg. Dort versuchten sie zunächst, durch das Küchenfenster in das Haus zu kommen. Als dies nicht gelang, kletterten sie auf ein Vordach und versuchten, ein zweites Fenster zu öffnen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter unerkannt. Während der Tat befanden sich die minderjährigen Kinder in dem Haus, die ihre Eltern verständigten, welche wiederum die Polizei verständigten. Nach Angaben der Kinder sollen die Täter mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 9-Jähriger wird mit Silvesterböllern beworfen, Mainz-Kostheim, Römerfeld, Dienstag, 21.01.2025, 16:45 Uhr

(mm)Durch zwei Jugendliche wurde ein 9-jähriger Junge am Dienstagnachmittag in Mainz-Kostheim zunächst versucht, dazu zu nötigen einen Silvesterböller in den Mund zu nehmen, um diesen dann anzuzünden. Als der Junge dann weglief, warfen die Jugendlichen ihm zudem Böller hinterher. Die beiden Täter sprachen den Jungen zunächst gegen 16:45 Uhr an, als dieser die Straße Römerfeld entlanglief. Sie forderten ihn auf, einen Silvesterböller in den Mund zu nehmen, um diesen dann anzuzünden. Ein Feuerzeug hatte einer der beiden bereits in der Hand. Als der Junge das ablehnte und weglief, warfen sie ihm zudem mehrere entzündete Böller hinterher, trafen ihn glücklicherweise aber nicht. Verletzt wurde der Junge ebenfalls nicht. Er kann beide Täter als männlich, 15-16 Jahre alt, nordafrikanischer Phänotyp, 1,60 Meter groß, beschreiben. Beide haben kurze, schwarze Haare. Einer der beiden ist korpulent, der andere schlank. Der Schlanke war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer schwarzen Jeans und weißen Sneakers. Der Korpulente trug eine schwarze Jacke, weiße Sneakers und ein weißes Basecap. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen, Wiesbaden, Elsa-Brändström-Straße, Montag, 20.01.2025 - Dienstag, 21.01.2025, 22:51 Uhr

(mm)Zwischen Montag- und Dienstagabend wurde durch einen Täter ein Zigarettenautomat in Wiesbaden aufgehebelt. Der 31-jährige Zeuge stellte den aufgehebelten Automaten in der Elsa-Brändström-Straße am Dienstagabend, um 22:51 Uhr, fest. Am Vorabend sei dieser noch unbeschädigt gewesen. Der Täter hebelte den Automaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Unfall mit schwerverletztem Radfahrer, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 22.01.2025, 05:10 Uhr

(mm)Ein E-Bike Fahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Wiesbaden schwer, als er mit einem Linienbus zusammenstieß. Der 21-Jährige befuhr den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung des Wiesbadener Hauptbahnhofs um 05:10 Uhr. Eine 31-jährige Busfahrerin befuhr den Kaiser-Friedrich-Ring in entgegengesetzter Fahrtrichtung, um nach links in die Biebricher-Allee abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen missachtete der E-Bike Fahrer das Rotlicht und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei er in die vordere Tür des Busses prallte. Der E-Bike Fahrer erlitt hierbei eine Kieferfraktur und Prellungen, die Busfahrerin blieb unverletzt. Durch den Aufprall entstand am E-Bike geringer Sachschaden und an dem Linienbus ging die vordere Glastür zu Bruch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.100,-EUR. Ob der E-Bike Fahrer einen Fahrradhelm trug, ist bislang nicht geklärt. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell