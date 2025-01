LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Gotha (ots) - In mehrere Lauben einer Gartenanlage in der Hermann-Haack-Straße wurde am zurückliegenden Wochenende eingebrochen. Entwendet wurden unter anderem Alkoholika. Weiterhin entstand durch das gewaltsame Eindringen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 30-Jähriger (polnisch) als möglicher Tatverdächtiger ermittelt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. ...

