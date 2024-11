Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekämper Höhenweg/Autos zusammengestoßen

Zwei Autos stießen am Donnerstag (21.11.24), gegen 12.40 Uhr, auf dem Dernekämper Höhenweg zusammen. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Dülmen befuhr den Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Lüdinghausen und beabsichtigte, eine Kreuzung zu queren. Zur gleichen Zeit war ein 79-jährige Mann aus Dülmen in seinem Auto auf einem weiteren Wirtschaftsweg in Dülmen unterwegs. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Durch die Wucht wurde das Auto des 79-Jährigen auf das angrenzende Feld geschleudert. Beide Fahrer und die Beifahrerin des 79-Jährigen kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser.

