POL-COE: Dülmen, Börnster Hauptweg/ Dunkler SUV flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Zwei Autos stießen am Donnerstag (21.11.24), zwischen 7.30 Uhr und 7.40h Uhr, auf dem Börnster Hauptweg mit den Außenspiegeln zusammen. Sie befanden sich in Höhe des Waldgebietes auf gerader Strecke in Fahrtrichtung Brook. Eine unfallbeteiligte Autofahrerin, eine 41-jährige Frau aus Dülmen, hielt an. Der andere Autofahrer in einem dunklen SUV, eventuell BMW, mit einem BOR-Kennzeichen fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594 7930 entgegen.

