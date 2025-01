LPI-GTH: Touchiert

Gotha (ots) - Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurden die Gothaer Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Uelleber Straße gerufen. An der massiven Hütte entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Brandursachenermittlung wurde durch Kräfte der Kriminalpolizei Gotha übernommen. Aktuell gibt es noch keine konkreten Hinweise zum Grund der Brandentstehung. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

