Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Ilmenau (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Schleusinger Allee. Ein 55-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Straße in Richtung Manebach und übersah dabei offenbar einen 44-Jährigen, welcher die Fahrbahn aus Richtung Stadtzentrum auf Höhe einer Ampelanlage überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger kam zu Fall und wurde verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 44 Jahre alten Mann zeigte einen Wert von rund 2,3 Promille. Am Opel entstanden unfalltypische Beschädigungen, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Straße wurde temporär gesperrt. (jd)

