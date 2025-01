LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Gotha (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden kontrollierten Gothaer Polizeibeamte einen 34-jährigen Gothaer mit seinem Pkw Mazda in der Zeppelinstraße. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert knapp über 0,5 Promille. Gegen den Gothaer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

