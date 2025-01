LPI-GTH: Ohne Fahrschein im Bus

Eisenach (ots) - Am Samstag gerieten gegen 10.45 Uhr aus bisher unbekannten Gründen vier Personen (26m, 54m, 58w, 61m) in der Georgenstraße in Streit. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Personen gegenseitig gewaltsam aufeinander einwirkten. Der 26-Jährige und der 61-Jährige erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (mb) ...

