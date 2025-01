LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend, gegen 19:40 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte in den Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Stadtilmer Gartenstraße. Hier wurde ein unbekannter pyrotechnischer Gegenstand in die Briefkastenanlage des Eingangsbereiches geworfen. Dieser detonierte und beschädigte den gesamten Eingangsbereich in einem Wert von mindestens 3.000 Euro. Glücklicherweise ...

