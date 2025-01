Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Fahrzeug eingedrungen

Ilmenau (ots)

In ein auf einem Gelände in der Straße "Auf dem Mittelfeld" abgestellten VW drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 03. Januar, 15.00 Uhr und heute Morgen, 07.45 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0003464/2025) entgegen. (jd)

