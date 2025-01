Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Einbrecher entwenden Bargeld +++ Täter legt Brand in Verwaltungsgebäude +++ Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof und Angriff auf Bundespolizisten +++

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher entwenden Bargeld,

Wiesbaden, Aarstraße und Hans-Thoma-Straße Donnerstag, 23.01.2025

(mm)Im Laufe des Donnerstags trieben Einbrecher in Wiesbaden ihr Unwesen. Im ersten Fall gelangte der Täter zwischen 07:05 Uhr und 20:20 Uhr zunächst vermutlich durch das Gartentor auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Aarstraße. Hier hebelte er ein Fenster auf und gelangte so in die Erdgeschosswohnung. Der Täter durchsuchte die Wohnung, entwendete Bargeld und flüchtete unerkannt. In einem zweiten Fall blieb es am Donnerstag bei einem Versuch. Der Täter betrat das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Hans-Thoma-Straße und begab sich auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Hier versuchte er die Balkontür aufzuhebeln. Als ihm dies nicht gelang, versuchte er es am Schlafzimmerfenster, schaffte es aber auch in diesem Fall nicht, in die Wohnung zu kommen. Der Täter ließ nun von dem Einbruchsversuch ab und flüchtete unerkannt. Es entstand Sachschaden im Bereich der Balkontür und des Fensters. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 entgegen.

2. Täter legt Brand in Verwaltungsgebäude, Wiesbaden, Konradinerallee, Donnerstag, 23.01.2025, 23:29 Uhr

(mm)Ein unbekannter Täter setzte in der Nacht zu Freitag einen Raum eines Verwaltungsgebäudes in Wiesbaden in Brand. Um 23:29 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Bürokomplex in der Konradinerallee informiert. Durch die erste vor Ort eintreffende Streife konnte festgestellt werden, dass der Täter zunächst das Fenster eines Raums im Erdgeschoss des Gebäudes zerstört hatte. Im Anschluss warf der Täter einen brennenden Gegenstand hinein, wodurch es zu einem Brand kam. Durch die Feuerwehr konnte dieser gelöscht werden, bevor sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile ausbreitete. Es entstand Sachschaden in dem betroffenen Raum sowie an der Außenfassade in Höhe von 100.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (0611) 345-0

3. Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof und Angriff auf Bundespolizisten, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 23.01.2025, 19:05 Uhr

(mm)Am Donnerstagabend gab es in Wiesbaden eine Schlägerei zwischen drei Personen, in welche Beamte der Bundespolizei einschritten. Bei der anschließenden Festnahme der Beschuldigten kam es dann zu Schlägen und Tritten gegen die Beamten. Um kurz nach 19:00 Uhr kam es auf dem Vorplatz des Bahnhofs zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 42-jährigen und einem 20-jährigen Mann, die schließlich darin mündeten, dass der 42-Jährige nach dem anderen trat. Hierdurch wurde der 22-jährige Bruder des Getretenen auf den Plan gerufen, der sich ebenfalls vor Ort befand und gemeinsam brachten die Brüder den anderen zu Boden. Als dieser am Boden lag, schlugen und traten die beiden auf den Mann ein. Auf diese Situation sprach ein Passant zwei Beamte der Bundespolizei an, die sich am Hauptbahnhof auf Streife befanden. Die Beamten eilten umgehend zu den sich Prügelnden und trennten diese. Bei der Festnahme der Brüder schlug der 20-Jährige einem der Bundespolizisten ins Gesicht, weswegen dieser sein Reizstoffsprühgerät einsetzte. Unter weiteren Schlägen, Tritten und Kopfnüssen beider Brüder gegen die Bundespolizisten konnten beide letztendlich festgenommen werden. Der 20-Jährige verlor hierbei kurzzeitig das Bewusstsein. Beamte der ebenfalls anwesenden Landespolizei brachten ihn in die stabile Seitenlage und er kam wieder zu Bewusstsein. Nichtsdestotrotz wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, dessen Besatzung den Mann und auch dessen verletzten Kontrahenten erstversorgte. Bei der Festnahme mussten mehrere weitere Beamte der Bundespolizei, eine ebenfalls vor Ort befindliche Streife der Stadtpolizei Wiesbaden und auch ein Passant unterstützen. Neben einem Bundespolizisten wurde auch der 42-Jährige verletzt. Die Brüder erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und den 42-Jährigen Wallufer eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Da die in Wiesbaden lebenden Brüder alkoholisiert waren, wurde bei diesen eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden alle Personen entlassen.

