Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff mit Pfefferspray +++ Kellerwohnung aufgebrochen +++ Autoaufbrecher gefasst +++ Rollerfahrer flüchtete vor Polizeikontrolle - Täter festgenommen +++ Cabriodach aufgeschlitzt

Wiesbaden (ots)

1. Angriff mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Reisinger Anlage, Montag, 27.01.2025, 13:24 Uhr

(am)Am Montagmittag kam es in Wiesbaden zu einem Angriff mit Pfefferspray. Nach einem Streit zwischen vier Personen in der Bahnhofstraße sprühten um 13:24 Uhr zwei Angreifer zwei anderen Männern Pfefferspray ins Gesicht. Sie wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Hintergründe des Streits sind bislang unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Die beiden Täter wurden als dunkelhäutig und schlank beschrieben. Der erste Angreifer soll ca. 1,80 m groß und mit einer dunklen Jeans, einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter sei ca. 1,90 Meter groß und schlank. Er habe eine dunkle Jeans sowie eine schwarze Jacke und Mütze getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2140 entgegen.

2. Kellerwohnung aufgebrochen,

Wiesbaden, Von-Frerichs-Straße, Mittwoch, 22.01.2025, 18:20 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, 19:00 Uhr

(am)In Wiesbaden versuchte in der letzten Woche ein Unbekannter, in eine Wohnung einzubrechen. In der Zeit von Mittwoch, 18:20 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr hebelte der Täter das Wohnzimmerfenster der Kellerwohnung in der "Von-Frerichs-Straße" auf. Mutmaßlich wurde der Einbrecher bei seiner Tat gestört, denn er betrat offenbar nicht die Wohnung und flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher gefasst,

Wiesbaden, Karlstraße, Montag, 27.01.2025, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(am)Am Montag gelang es der Polizei in Wiesbaden, einen Autoaufbrecher festzunehmen. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. In der Nacht auf Montag brach der Dieb in ein Fahrzeug in der Karlstraße ein und entwendete technische Geräte samt Zubehör. Der Täter konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er wird sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

4. Rollerfahrer flüchtete vor Polizeikontrolle - Täter festgenommen, Wiesbaden, Klosterweg, Montag, 27.01.2025, gegen 17:30 Uhr

(am)Zwei Personen flüchteten am Montag in Wiesbaden vor der Polizei, als sie kontrolliert werden sollten. Der Grund war schnell klar: Der Roller war gestohlen und der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Polizeistreife stellte einen Roller, welcher mit zwei Personen besetzt war, gegen 17:30 Uhr im Bereich Klosterweg im Straßenverkehr fest. Als Anhaltesignale erfolgten, flüchteten die beiden in Richtung eines Waldstücks. Im Zuge der Verfolgung verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und die Personen stürzten zu Boden. Im weiteren Verlauf rannten sie fußläufig weiter. Die Beamten nahmen aber beide Personen fest. Bei dem Einsatz verletzten sich der Fahrer und ein Polizeibeamter leicht. Beide wurden nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren, beide aus Wiesbaden, wurden zur Dienststelle verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.

5. Roller gestohlen,

Wiesbaden, Rathausstraße, Samstag, 25.01.2025 bis Montag, 27.01.2025

(am)Am letzten Wochenende stahlen Unbekannte einen Roller in Wiesbaden. Ein in der Rathausstraße abgestellter Roller wurde im Zeitraum von Samstag bis Montag von bislang unbekannten Tätern entwendet. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Malaguti" mit dem für 2024 gültigen blauen Versicherungskennzeichen: "821 KUT". Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2540 entgegen.

6. Cabriodach aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Riederbergstraße, Dienstag, 21.01.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 06:40 Uhr

(am)In den letzten Tagen schnitt ein Unbekannter das Dach eines Cabrios auf, um etwas zu stehlen. Im Zeitraum vom letzten Dienstag, 13:00 Uhr bis Montag, 06:40 Uhr wurde das Dach eines Fahrzeugs in der Riederbergstraße so weit aufgeschnitten, dass der Täter in das Fahrzeuginnere gelangte. Er durchwühlte das Fahrzeug und flüchtete daraufhin, ohne etwas zu entwenden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

7. Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Steinern Straße, Montag, 27.01.2025, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(am)Ein blauer Dacia Lodgy wurde am Montag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr von einem unbekannten Täter in der Steinern Straße im Stadtteil-Mainz-Kostheim an der Beifahrerseite zerkratzt. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell