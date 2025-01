Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbrecher in der Innenstadt und im Stadtteil Oos aktiv

Baden-Baden (ots)

Die Innenstadt von Baden-Baden stand am Mittwochabend im Fokus von Einbrechern. In der Nacht zuvor mussten sich die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und des Polizeipostens Baden-Baden-Oos bereits schon um zwei Einbrüche im Stadtteil Oos kümmern. Bei allen Taten ist es den Ganoven gelungen, unerkannt mit der Beute vom Ort des Geschehens zu verschwinden.

Am Mittwoch sind Unbekannte zwischen 17:20 Uhr und 19:30 Uhr über einen Balkon des ersten Obergeschosses in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße eingestiegen. Mit einer hochwertigen Damenhandtasche und Bargeld machten sich der oder die Diebe davon. Etwa zur gleichen Zeit war auch ein Mehrfamilienhaus in der Lichtentaler Straße das Objekt der Begierde von Einbrechern. Dort sind die ungebetenen Besucher durch ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung eingedrungen und konnten aus dem Schlafzimmer wertvollen Schmuck in ihrem Besitz bringen. In der Fremersbergerstraße waren Unbekannte zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr aktiv. Die Terrassentür eines dortigen Reihenhauses hielt der Gewalteinwirkung der Eindringlinge nicht stand, sodass sie im Haus etliche Räume durchsuchen und aus einem Zimmer Bargeld in ausländischer Währung entwenden konnten.

In der Nacht zuvor, von Dienstag auf Mittwoch, sind bislang unbekannte Personen in einen Fitnesscenter in der Ortenaustraße eingebrochen und haben aus dem Thekenbereich Wechselgeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden lag hierbei mit rund 3.000 Euro um ein Vielfaches höher, als die Beute. Aus dem Garagentrakt eines Mehrfamilienhauses in der Breisgaustraße haben nach einem Einbruch zwei hochwertige Fahrräder ungewollt ihren Besitzer gewechselt. Nachdem im Haus zunächst erfolglos versucht wurde, ein Kellerabteil gewaltsam zu öffnen, wurden schließlich aus der Garage ein türkisfarbenes Carbon- Mountainbike sowie ein bronzefarbenes/braunes Rennrad, beide der Marke "Scott" geklaut.

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Zusammenhang zur erhöhten Aufmerksamkeit und bittet ferner darum, verdächtige Beobachtungen oder verdächtige Personen umgehend über Notruf "110" zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell