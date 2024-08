LPI-SHL: Stromkasten umgefahren

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein E-Bike der Marke "Giant", das vor einem Geschäft auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl angeschlossen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des grünen "Fethom E+2 Pro" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0197696/2024 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

