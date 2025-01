Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Spinde aufgebrochen, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Donnerstag zwischen 20:45 Uhr und 21:20 Uhr gelangten Unbekannte auf noch unbekannte Weise auf ein Firmengelände in der Carl-Benz-Straße und im Anschluss in die Betriebsräume. Im Innenbereich wurden mehrere Spinde aufgebogen und teils aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurde aus einem Spind eine graue Winterjacke der Marke "Engelbert-Strauß" und aus dem Aufenthaltsraum ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der unbekannte Dieb soll durch ein Fenster in den Außenbereich geflüchtet sein. Zeugen konnten eine Person mit Rucksack an einem Drehtor eines Raucherbereichs beobachten. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

/ph

