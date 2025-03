Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Hund verletzt Frau - Zeugen und Halterin gesucht

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Verletzte durch Hundebiss

Am Mittwoch wurde eine Frau in der Altseestraße in Lauda-Königshofen durch einen Hund in den Oberschenkel gebissen. Bis jetzt ist die Hundehalterin noch unbekannt. Gegen 11:15 Uhr wollte die Frau, welche als Postzustellerin arbeitet, die Post in der Altseestraße ausliefern. Hierbei wurde sie, auf Höhe der Hausnummer 13, durch einen etwa kniehohen Hund in den Oberschenkel gebissen und dabei auch verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden an der Hose der Frau im niedrigen zweistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls, aber auch die Hundehalterin werden gebeten sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09341 62130, zu melden.

