Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Neuenstein zu. Kurz vor 17 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem BMW in der Öhringer Straße unterwegs und bog in die Haller Straße ab. Hierbei übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Zweiradfahrer der bereits auf der Haller Straße unterwegs war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

