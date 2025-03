Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Heilbronn (ots)

Am Montag, gegen 13:20 Uhr, unterzogen zivile Einsatzkräfte der Heilbronner Polizei einen 33-Jährigen auf dem Marktplatz einer Personenkontrolle. Der Mann soll von sich aus eingeräumt haben, eine geringe Menge Haschisch für den Eigenbedarf mitzuführen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden mehrere in Alufolie verpackte Portionen Haschisch sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Da sich hierdurch der Verdacht ergab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Handel treibt, sollte er zur weiteren Durchsuchung auf das Polizeirevier gebracht werden.

Während der Maßnahme soll der bis dahin kooperative 33-jährige Syrer plötzlich aggressiv geworden sein und sich entblößt haben. Da er sich nicht beruhigen ließ, sollte er mit Handschließen fixiert werden, wogegen er weiterhin Widerstand geleistet haben soll. Erst mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife und einer Einheit des Kommunalen Ordnungsdienstes konnte er am Boden fixiert und ihm Handschließen angelegt werden. Der 33-Jährige sowie zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Beim Transport zur Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers soll der Mann gegen den Oberkörper eines Beamten getreten haben. Nach Darlegung des Sachverhalts ordnete die die Staatsanwaltschaft Heilbronn die vorläufige Festnahme mit dem Ziel eines beschleunigten Verfahrens vor dem Amtsgericht Heilbronn an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Hauptverfahren gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen am Dienstag eröffnet und im Anschluss der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. In einem Fortsetzungstermin am Mittwoch wurde er wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis und Arzneimitteln sowie wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

