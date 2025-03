Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neuenstein: Pkw Diebstahl, Diebe entsorgen unterwegs mutmaßlich Müll

Neuenstein (ots)

Neuenstein: Pkw Diebstahl, Diebe entsorgen unterwegs mutmaßlich Müll

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch einen Audi S5 Sportback in der Hohenlohestraße in Neuenstein. Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr, begaben sich die Unbekannten in die Hohenlohestraße. Mutmaßlich durch die Überwindung des Keyless-GO Systems des Fahrzeugs, konnte dieses dann entwendet werden. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Ein zu dem Fahrzeug gehörender Kindersitz, wurde in einem Wiesenstück in der Nähe des Tatortes aufgefunden.

Noch am selben Tag, konnte gegen 10:15 Uhr durch einen Bürger eine illegale Müllablagerung im Bereich Schwäbisch Hall Hessental gemeldet werden, die möglicherweise durch die selbe Täterschaft verursacht wurde. Es wird auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen verwiesen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5985114

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell