Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: PKW beschädigt - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Mittwochnachmittag in Walldürn. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr parkte eine 45-Jährige ihren Volvo am Straßenrand in der Friedrich-Ebert-Straße. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte die Frau fest, dass mit einem unbekannten Gegenstand auf die rechte D-Säule des Pkws eingewirkt worden war. Hierbei entstanden zwei Eindellungen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell