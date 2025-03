Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Schwerer Verkehrsunfall, Sachbeschädigung und Diebstahl

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin in Lebensgefahr

Am Dienstagabend, gegen 20:40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 1095 zwischen Sennfeld in Fahrtrichtung Adelsheim ein schwerer Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrerin eines Hyundai kam aus noch unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Mosbach-Waldstadt: Sachbeschädigung an Tischtennisplatte - Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 18:40 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte eine Tischtennisplatte auf dem Gelände der Waldstadtschule im Habichtweg in Mosbach-Waldstadt. Vermutlich Jugendliche entzündeten darauf zwei Einweggrills, wodurch die Oberfläche der Platte irreversibel beschädigt wurde. Die Polizei Mosbach bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um Hinweise.

Mosbach-Neckarelz: Diebstahl von Kompletträdern - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagvormittag entwendeten Unbekannte die Kompletträder von sechs Fahrzeugen eines Autohauses, die auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Neckarelz abgestellt waren. Die Täter bockten die Autos auf und stellten sie auf Pflastersteine, wobei eines abrutschte und ein anderes beschädigte. Zudem besprühten sie mehrere Überwachungskameras mit schwarzer Farbe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Die Polizei Mosbach bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um Hinweise aus der Bevölkerung.

