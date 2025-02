Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mögliche rassistische Beleidigung bei Basketballspiel

Trier (ots)

Am Sonntag, 16. Februar, fand die Zweitliga-Basketballpartie der Gladiators Trier gegen die Kirchheim Knights in der SWT-Arena in Trier statt. In der Halbzeitpause ging ein Trierer "Fan" an den Rand einer Tribüne, unter der die Spieler einer Mannschaft in die Kabine gingen. Hierauf soll besagter Zuschauer einen Ausruf mit rassistischem Hintergrund gezielt in Richtung eines dunkelhäutigen Gästespielers gerufen haben.

Der Tatverdächtige konnte sich hiernach zunächst unerkannt entfernen. Nach Spielende gingen die Spieler wieder in die Kabine. Hier fiel der Mann erneut mit einem anfangs nicht verständlichen Ausruf auf. Er wiederholte diesen nach Zeugenangaben jedoch. Hierdurch soll er einen weiteren dunkelhäutigen Gästespieler in rassistischer Weise beleidigt haben. Der Tatverdächtige konnte von mehreren Gästespielern genauer beschrieben und vom Sicherheitsdienst festgehalten werden.

Die Polizeiinspektion Trier eröffnete zwei Strafanzeigen hinsichtlich der möglichen rassistischen Beleidigungen. Der Tatverdächtige bestreitet die rassistischen Äußerungen. Es seien andere Worte durch ihn gefallen, die er nur bedingt angeben wollte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer bei der Polizeiinspektion Trier zu melden: 0651 983-44150

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell