POL-PPTR: Festnahme nach einer Serie von PKW-Aufbrüchen in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2025

Trier (ots) - In der Zeit vom 6. Februar, 16:30 Uhr, bis 12. Februar, 13 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Biewerer Straße ein. Zuerst versuchten die Täter durch Hebeln die Hauseingangstür zu öffnen, als dies jedoch missglückte, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Möglicher Beuteschaden und Sachschaden stehen derzeit noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem ...

