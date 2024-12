POL-EN: Sprockhövel: Unfall beim Abbiegen- Fußgänger wird erfasst und verletzt

Gevelsberg (ots) - In eine Bäckerei brachen Täter zwischen dem 30.11.2024, 14:30 Uhr und dem 02.12.2024, 05:00 Uhr ein. Sie öffneten Gewaltsam die Schiebetür des Haupteingangs in der Mittelstraße und gelangten so in die Räume des Verkaufsraums und der Backstube. Es wurde Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Wert gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die ...

