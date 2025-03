Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mehrere Raser in der vergangenen Woche aus dem Verkehr gezogen - Ein Pkw beschlagnahmt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PS-starker Bolide nach Flucht vor der Polizei sichergestellt Am frühen Montagmorgen konnte die Polizei in Heilbronn einen Raser ausbremsen. Gegen 0:30 Uhr war der Mann mit seinem BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Allee unterwegs und beschleunigte sein Fahrzeug erheblich. Dies fiel einer in der Weinsberger Straße in Richtung Mannheimer Straße fahrenden Polizeistreife auf, weshalb die Beamten dem BMW entgegenfuhren. Nachdem der BMW den Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit passiert hatte, nahm die Streife die Verfolgung unter Nutzung des Blaulichts auf. Daraufhin versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen, bog rechts auf die Allee ein und fuhr anschließend erneut rechts in die Schellengasse. An der Einmündung zur Sülmerstraße bog der BMW-Fahrer nochmals rechts ab und raste anschließend durch die Fußgängerzone bis zum K3, wo er nach links in die Turmstraße abbog. Glücklicherweise waren aufgrund der Uhrzeit keine Passanten in der Fußgängerzone unterwegs. Von der Turmstraße querte der Raser die Lammgasse und fuhr in Richtung Gerberstraße. Da es sich nun in eine Sackgasse manövriert hatte, konnte er einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser wurde nicht nur der Führerschein des Mannes, sondern auch sein Smartphone und sein Auto beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr Am frühen Sonntagmorgen beendeten Beamte des Polizeireviers Heilbronn die Fahrt eines Rasers im Stadtgebiet Heilbronn. Kurz nach Mitternacht viel einer Streife in der Oststraße eine schwarze Limousine auf, welche ihnen mit sehr hohem Tempo aus Richtung der Paul-Göbel-Straße entgegenkam. Hierbei überholte der Fahrer mindestens zwei Pkws und wechselte während des Überholvorgangs jeweils den Fahrstreifen. Es handelte sich um einen Mercedes, dessen Fahrer dann die Kreuzung Oststraße/Moltkestraße passierte und weiter auf der Oststraße in Richtung Wollhausstraße fuhr. Die Beamten schalteten daraufhin das Blaulicht und das Martinshorn ein, wendeten den Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Hierbei mussten sie bis auf 110 km/h beschleunigen um den Mercedes nicht aus den Augen zu verlieren. Im weiteren Verlauf überfuhr der Raser, weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit, die rot leuchtende Ampel der Rechtsabbiegerspur an der Kreuzung Oststraße/Wollhausstraße und bog nach rechts in die Wollhausstraße ab. Anschließend entfernte er sich erneut mit sehr hoher Geschwindigkeit von der verfolgenden Polizeistreife. In der Gymnasiumstraße konnte der Wagen schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer musste seinen Führerschein sowie sein Mobiltelefon abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Heilbronn: Kraftfahrzeugrennen durch Polizei beendet Am Dienstagabend beendete die Polizei in Heilbronn ein Rennen zwischen einem BMW und einem Mercedes. Gegen 22:30 Uhr standen die beiden Fahrer mit ihren Autos nebeneinander an der Rot zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich der Weipertstraße mit der Fügerstraße. Bei Grün fuhren beide mit voller Beschleunigung los und wurden nur kurz darauf bei einer durch die Polizei durchgeführten Geschwindigkeitsmessung mit 75 km/h auf dem Tacho gemessen. Beide mussten noch vor Ort ihre Führerscheine abgeben.

