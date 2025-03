POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Warnung vor "falschen Polizeibeamten"

Heilbronn (ots) - Freudenberg: Mann in psychischem Ausnahmezustand Am Montagabend wurde in Freudenberg ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Der 30-Jährige war zuvor gegen 22:30 Uhr mit einem Messer und einer Eisenstange in den Händen in der Hauptstraße unterwegs. Auf seinem Weg zerschlug er mehrere ...

mehr