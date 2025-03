Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mann in psychischem Ausnahmezustand in Gewahrsam, Widerstand

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Mann in psychischem Ausnahmezustand Am Montagabend wurde in Freudenberg ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Der 30-Jährige war zuvor gegen 22:30 Uhr mit einem Messer und einer Eisenstange in den Händen in der Hauptstraße unterwegs. Auf seinem Weg zerschlug er mehrere Scheiben. Der Mann reagierte weder auf Ansprache durch die Polizeibeamten noch zeigte der Einsatz von Pfefferspray Wirkung. Auch der Versuch ihn unter zur Hilfenahme eines Streifenwagens zu stoppen misslang. Erst nach Androhung des Schusswaffengebrauchs legte der 30-Jährige seine Bewaffnung zur Seite und konnte in Gewahrsam genommen werden. Die Aggressionen des Mannes richteten sich ausschließlich gegen Sachen. Personen wurden nicht angegriffen. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an, weshalb die Polizei mögliche Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 09342-91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Freudenberg: 16-Jähriger leistet Widerstand - Zwei Beamte leicht verletzt

Am frühen Montagabend leistete ein 16-Jähriger in Freudenberg Widerstand gegen Polizeibeamte. Kurz vor 18 Uhr wurde der Jugendliche durch Security Mitarbeiter im Veranstaltungsraum in der Mainstraße angetroffen, obwohl er zuvor mehrfach des Geländes verwiesen wurde. Daher wurde die Polizei hinzugezogen. Von den Einsatzkräften wurde dem jungen Mann im Anschluss der Gewahrsam erklärt. Hiermit schien der 16-Jährige nicht einverstanden, weshalb er gegen die Maßnahmen Widerstand leistete und hierbei durch Beißen und Treten zwei Beamte leicht verletzte. Nachdem der Jugendliche auf die Dienststelle gebracht worden war, beschädigte er auf dem Weg in die Gewahrsamseinrichtung eine Tür. Ein Atemalkoholtest des jungen Mannes ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Der 16-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell