Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfallflucht, Diebstahl von Baggerschaufel und Unfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Gartenhütten aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende mehrere Gartenhütten in Heilbronn-Sontheim auf. Zwischen Samstag und Montag knackten der oder die Täter vermutlich mit einem Bolzenschneider mehrere Vorhängeschlösser oder versuchten Türen von Hütten am Linsenbuckel aufzuhebeln. Anschließend wurden mehrere Gartengeräte, Aggregate, ein Grill sowie Werkzeuge und andere Gerätschaften entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in Neuenstadt am Kocher sucht die Polizei den Fahrer eines roten VW Bus T6. Gegen 15:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben beobachten konnte wie ein Kleinbus bei Dahenfeld von der Landesstraße 1095 abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren ist. Anschließend manövrierte der Fahrer den Pkw durch den Acker und zurück auf die Fahrbahn. Hierbei sei er beinahe mit einem anderen Auto zusammengestoßen, bevor er sich in Richtung Neuenstadt entfernte. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen sowie den Führer des Fahrzeugs mit welchem der VW-Fahrer fast kollidiert ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Oedheim: Grabenraumlöffel von Bagger gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche den Grabenraumlöffel eines Baggers in Oedheim. Zwischen Donnerstag und Montag verschafften sich die Täter zunächst auf unbekannte Weise Zutritt zum Führerhaus des an der Landesstraße 1088, zwischen dem Kreisverkehr Oedheim und der Abzweigung Degmarn, abgestellten Baggers, starteten den Motor und fuhren ihn einige Meter rückwärts. Anschließend entfernten sie den zwei Meter breiten und 700 Kilo schweren Grabenräumlöffel und transportierten ihn mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Weinsberg: Bus kommt von Fahrbahn ab - Hoher Sachschaden Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls am Montagmorgen in Weinsberg. Gegen 9:10 Uhr war der 40-Jährige Fahrer mit seinem Bus auf dem Bahnhofsplatz unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Bus mit einem Verkehrszeichen und einem Abfallbehälter bevor er gegen einen geparkten Lkw fuhr. Der Lkw wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschoben und entwurzelte diesen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell