POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht, Polizeieinsatz auf Autobahn, Unfälle mit Verletzten, Unfallflucht, Kontrollen beim "CARneval"

Heilbronn-Böckingen: Kontrollen im Rahmen des "CARneval" Am Sonntag führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg, des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen und der AG Poser- und Raser anlässlich des "CARnevals" Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen durch. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr wurden insgesamt 64 Autos kontrolliert und sieben Ordnungswidrigkeiten geahndet. Außerdem müssen 12 Verkehrsteilnehmer mit Anzeigen rechnen, nachdem sie mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden. Der Tagesschnellste war hierbei mit 121 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs.

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Nach einem Raub in Heilbronn am frühen Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2:30 Uhr verließen ein 59-Jähriger und eine 61-Jährige eine Kneipe in der Rosenbergstraße, als sie von zwei unbekannten Männern angegriffen wurden. Hierbei sollen die beiden auch mit einer Eisenstange auf die Opfer eingewirkt haben. Im weiteren Verlauf versuchte einer der Täter der Frau ihre Handtasche zu entreißen. Als diese sich gegen die Wegnahme wehrte, soll ihr in den Bauch geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit der Tasche in Richtung Schoettlestraße. Die beiden Männer mit hellem Teint sollen dunkel/schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein. Einer der Täter soll eine Basecap mit weißem Symbol darauf getragen haben. Außerdem soll einer der beiden gehumpelt sein. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Neckarsulm: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs Unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln war am Sonntagmorgen ein Mann auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm unterwegs. Gegen 3:30 Uhr fiel Beamten des Verkehrsdiensts Weinsberg ein Schlangenlinien fahrender Audi A4 zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und der Ausfahrt in Richtung Bundesstraße 27 auf. Daher wurde das Fahrzeug und dessen 37-jähriger Fahrer in der Salzstraße einer Kontrolle unterzogen. Während dieser zeigte der Mann mehrere Ausfallerscheinungen, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss ein positives Ergebnis auf Kokain, THC und Methamphetamin. Daher musste der Audi-Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Hardthausen: Großer Polizeieinsatz nach vermeintlicher Bedrohung Am Samstagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz auf der Autobahn 81, nachdem zwei Männer zwei andere Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz bedroht haben sollen. Gegen 21:30 Uhr meldete ein 52-jähriger Autofahrer zunächst eine Verkehrsbehinderung durch den Fahrer eines Pkw mit Anhänger. Dieser fuhr über mindestens 20 Kilometer auf dem linken Fahrstreifen und behinderte hierdurch mehrerer Fahrzeugführer. Als das Gespann auf den Parkplatz "Egerten" gelenkt wurde, folgte der Zeuge diesem. Daraufhin sollen der 38-jährige Fahrer und dessen 36-jähriger Beifahrer aus dem Mercedes ausgestiegen und auf das Fahrzeug des Zeugen zugelaufen sein. Hierbei soll der Beifahrer maskiert gewesen sein und mit einer Schusswaffe gedroht haben. Sowohl der Zeuge, als auch dessen Beifahrerin meinten auch Schüsse wahrgenommen zu haben. Anschließend entfernte sich der Mercedes vom Parkplatz und konnte kurz darauf von den alarmierten Einsatzkräften auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart festgestellt und durch starke Kräfte vor dem Nordportal des Engelbergtunnels einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen des Zugriffs wurden beide Insassen leicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der mitgeführten Gegenstände konnte weder eine Schusswaffe noch Maskierungsmaterial aufgefunden werden. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

A6/Weinsberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmorgen bei Weinsberg. Gegen 10:40 Uhr war ein 79-jährige mit seinem BMW auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld unterwegs, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies nahm ein dahinterfahrender 30-Jähriger vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem Skoda auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrer im BMW leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkws waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Flein: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt Am Samstagnachmittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Flein schwer verletzt. Gegen 14:10 Uhr wollte eine 72-jährige VW-Fahrerin von der Talheimer Straße in einen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich die bereits im Kreisverkehr fahrende Zweiradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 61-jährige Fahrradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Untergruppenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht bei Untergruppenbach am Freitagabend, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 20:30 Uhr war eine bisher unbekannte Person mit ihrem Pkw und langem Anhänger auf der Kreisstraße 2155 von Flein in Richtung Untergruppenbach unterwegs. Hierbei geriet das Fahrzeug eingangs einer leichten Rechtskurve wohl etwas auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste ein entgegenkommender 42-Jähriger seinen Mercedes nach rechts lenken. Hierbei übersteuerte er vermutlich nach links, weshalb er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit der Böschung kollidierte. Die V-Klasse drehte sich daraufhin um die eigene Achse und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Glücklicherweise blieben alle sechs Insassen im Mercedes unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

