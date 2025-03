POL-HN: Hohenlohekreis: Lkw kippt um, Pferdekutsche verunfallt, Unfallflucht

Heilbronn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gegen 02:00 Uhr starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße Am Urenberg gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in ...

