Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: 25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15:40 Uhr an der Einmündung Wimpfener Straße Ecke Hätzenbergstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem VW Multivan die Hätzenbergstraße und wollte in die Wimpfener Straße in Richtung Heilbronn einbiegen. Beim Einfahren übersieht dieser ein stadtauswärts fahrendes Motorrad und kollidiert mit diesem. Der 25-jährige Motorradfahrer wird schwer verletzt und im Anschluss in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer bleib unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell