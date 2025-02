Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfall und Diebstahl von Pkw

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Einbruch in unbewohntes Haus

Zwischen Mittwoch, dem 1. Januar, und dem vergangenen Donnerstag drangen bislang Unbekannte in ein aktuell unbewohntes Haus in der Theodor-Heuss-Straße in Ilsfeld ein. Im Inneren wurden Schränke durchwühlt und ein Möbeltresor geöffnet. Anschließend verließen die Täter das Gebäude über ein Fenster zur Terrasse. Die Höhe des Diebesguts lässt sich derzeit nicht beziffern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Flein: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Flein ein. In der Zeit zwischen 16:45 und 21 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes in der Onzainstraße, durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Einbruchsversuch in Kfz-Prüfstelle

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 18:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Kfz-Prüfzentrum in der Heilbronner Georg-Vogel-Straße einzubrechen. Die Täter hinterließen Hebelspuren am Fenster, schafften es jedoch nicht ins Gebäude einzudringen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

A81/Abstatt: Verkehrsunfall durch ungesicherte Ladung - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich auf der A81 bei Abstatt ein Verkehrsunfall aufgrund unsachgemäß gesicherter Ladung. Ein bislang unbekannter Sprinter- oder Lkw-Fahrer verlor in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Dämmplatten, die auf die Fahrbahn fielen. Zwei Pkw, die gegen 0:30 Uhr darüberfuhren, wurden erheblich beschädigt. Die Strecke war auf einer Länge von etwa 200 Metern durch die zerfetzten Platten verunreinigt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war aufgrund der Reinigungsarbeiten von 0:40 bis 3 Uhr voll gesperrt. Auf einer Platte war ein Aufkleber der Herstellerfirma "Compa" aus Polen angebracht. Erfahrungsgemäß werden solche Platten mit Kleintransportern transportiert. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn: Dachstuhlbrand

Am heutigen Freitag kam es gegen 09.15 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Lammgasse in Heilbronn. Bislang ist nicht bekannt warum das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war. Das Feuer breitete sich in den oberen beiden Stockwerken aus und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Schadenshöhe liegt nach aktuellen Schätzungen bei über 200.000 Euro. Die Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr sind noch im Gang. Es kommt daher im Bereich Lammgasse weiterhin zu Sperrungen. Wir bitten den Bereich zu umfahren.

Neckarsulm: Audi A5 gestohlen - Zeugen gesucht Zwischen Donnerstagabend, 22:30 Uhr, und Freitagmorgen, 6:50 Uhr, wurde in Neckarsulm-Amorbach ein Audi A5 gestohlen. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Besitzers in der Gabeläckerstraße abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im genannten Zeitraum vermutlich indem sie das Signal des Keyless-Go Systems verstärkten. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 07131 1044444 um Zeugenhinweise.

