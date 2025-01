Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit einem Reh

Darnstedt (ots)

Am 29.01.2025 gegen 17:45 Uhr kam es auf der Landstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Die 27-jährige Fahrerin des Pkw befuhr zum Unfallzeitpunkt die Landstraße aus Richtung Darnstedt in Richtung Niedertrebra. Auf der Höhe der ersten Zufahrt zur Schweinemastanlage überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Unfall. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Verletzt wurde die Fahrerin nicht.

