Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Fahrerflucht

Apolda (ots)

In der Zeit vom 28.01.2025, 18:30 Uhr, bis 29.01.2025, 16:00 Uhr, kam es in Apolda in der Herressener Straße, Höhe der Hausnummer 28, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. In der angegebenen Tatzeit touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den von der Geschädigten abgestellten Pkw. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Dabei wurde die vordere linke Seite der Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

