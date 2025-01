Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall an defekter Ampel

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Umpferstedt an der Kreuzung B7 / B87 zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Ford-Fahrerin befuhr die B87, aus Richtung Apolda kommend, in Fahrtrichtung Mellingen. Zeitgleich querte eine 43-jährige Toytoa-Fahrerin den Kreuzungsbereich auf der B7 mit Fahrtrichtung Jena. Aufgrund der ausgefallenen Lichtzeichenanlage war die Toyota-Fahrerin vorfahrtsberechtigt. Die 64-Jährige missachtete allerdings die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit. Bis zum Räumen der Unfallstelle kam es zu erheblichen Stauerscheinungen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme regelten die Beamten den Verkehr bis zum Eintreffen des TLBV, welches sich um die Wiederinbetriebnahme der Ampel kümmerte.

