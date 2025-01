LPI-J: Urkundenfälschung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte drangen in ein derzeit unbewohntes Haus in der Fuhrmanngasse ein. Ob die Täter auf Beute aus waren oder nur neugierig waren, wird derzeit noch ermittelt. Durch das gewaltsame Eindringen entstand jedoch Sachschaden an der Haustür. Ebenfalls ermittelt werden muss noch der genaue Tatzeitraum, da der Eigentümer bislang nicht zugegen war. Die Tat selbst ist am ...

