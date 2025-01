Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere eingeklemmte Personen nach Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Orlamünde: Erst einen entgegenkommenden Pkw touchiert und dann frontal auf den nächsten "gecrasht". Ein gefährliches Fahrmanöver auf der Bundesstraße zwischen Orlamünde und Großeutersdorf führte am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Jena und geriet kurz vor der Ortslage Großeutersdorf auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er einen ankommenden Pkw, der dadurch von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Anschließend prallte der Verursacher frontal gegen den nächsten Pkw. Insgesamt vier Personen wurden durch den Unfall verletzt. Darunter zwei Insassen in dem Fahrzeug, welches auf dem Dach landete, die aufgrund der Deformation eingeklemmt waren. Auch der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu. Das Rettungsteam ist durch einen Hubschrauber unterstützt worden. Die Bundesstraße musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für über drei Stunde teilweise komplett gesperrt werden.

