Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen

Jena (ots)

"Ein Unfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Fahrrades und eines Pkw", war die Meldung am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr bei der Polizei in Jena. Die Einsatzkräfte eilten sofort zum Unfallort in die Beutenbergstraße. Der gestürzte Radler konnte unmittelbar im Rettungswagen behandelt werden. Die Polizisten erforschten den Unfallhergang und nahmen das Unfallgeschehen in Gänze auf. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass der Pkw aus einem Grundstück herausfuhr und dabei den in Richtung Kahlaische Straße vorbeifahrenden Fahrradfahrer übersah. Der 45-Jährige stürzte von seinem Rad über die Motorhaube und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Dem Gesetz nach ist dadurch der Tatbestand einer Fahrlässigen Körperverletzung erfüllt, sodass nun gegen den 44-Jährigen, der hinterm Steuer saß, ermittelt wird. Zur weiteren medizinischen Behandlung nahm das Rettungsteam den verunfallten Radler in ein Krankenhaus mit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell