LPI-J: Dich für alle Fälle ausbilden? Sicher machen wir das. Die Jenaer Polizei informiert in der Goethe Galerie

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Einem unter Drogen stehender Verkehrsteilnehmer wurde am Montagvormittag die Weiterfahrt untersagt. Der 20-Jährige geriet in der Eisenberger Straße in eine Verkehrskontrolle und wies einen positiven Drogenvortest auf. Es folgte eine Blutentnahme im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

