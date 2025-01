Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung - Beteiligte und Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Weimar: In der Marcel-Paul-Straße kam es nach Angaben von Zeugen am Abend des 19. Dezember 2024 zu einem Körperverletzungsdelikt. Gegen 20:00 Uhr sollen drei unbekannte Personen in Höhe der Hausnummer 52 auf einen Alleingänger gestoßen sein. Sie verfolgten erst die Person, brachten ihn dann zu Boden und schlugen und traten dort auf ihn ein. Alle Beteiligten verließen anschließend den Ort des Geschehens und blieben bislang unbekannt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei neben den Tatbeteiligten nach weiteren Zeugen. Wer hat an dem Abend eine Personengruppe im Jugendalter an der benannten Örtlichkeit wahrgenommen oder kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Bitte melden sie sich bei der Kriminalpolizeistation in Weimar unter Angabe des Aktenzeichens 0327769/2024 (Tel. 03643 882-0, kps.weimar@polizei.thueringen.de).

