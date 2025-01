LPI-J: Brand einer Mülltonne

Jena (ots) - Die Videosicherung eines Hotels in der Jenaer Innenstadt zeigt einen Einbrecher, der am frühen Montagmorgen zwischen 04:00 und 05:00 Uhr im Objekt zu Gange war. Türen wurden gewaltsam geöffnet und handliche Elektronik aus dem Rezeptionsbereich widerrechtlich angeeignet. Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durch und ermittelt nun wegen Besonders schwerem Diebstahl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

