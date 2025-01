LPI-J: Fahrt unter Drogen beenden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Feuerwehr und Polizei rückten am Abend des vergangenen Montags zu einem Brand einer Papiertonne am Waldparkplatz Köppe aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 1.100 Liter große Papiertonne in Brand und wurde dadurch völlig zerstört. Wie das Feuer zu Stande kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dem Eigentümer ist dadurch ein Schaden von knapp 300 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

